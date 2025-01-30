Захарова раскритиковала армянского журналиста: Азербайджанцы так не делают
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала армянского журналиста за вопрос о напряженности в российско-азербайджанских отношениях.
«Вы не понимаете, что для представителя армянских СМИ абсурдно озвучивать вопрос о вызове посла России в Азербайджане или посла Азербайджана в России, или вопрос, который стоит на двусторонней повестке дня России и Азербайджана? Почему представители армянских СМИ без исключения задают российским представителям вопросы о двусторонних отношениях с другой страной, а не о российско-армянской проблематике? Представители азербайджанских СМИ этого не делают», - сказала Захарова.