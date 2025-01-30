Жеребьевка Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» попал на мадридский «Реал»
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов.
Своих соперников узнали команды, занявшие 9-24-е места в основной стадии, которая завершилась на этой неделе.
Клубы, расположившиеся на 9-10-х позициях, могли сыграть с командами, занявшими 23-24-е места, и т.д.
Результаты жеребьевки:
«Брест» (18-е место) - «ПСЖ» (15-е место)
«Монако» (17) - «Бенфика» (16)
«Ювентус» (20) - ПСВ (14)
«Фейеноорд» (19) - «Милан» (13)
«Манчестер Сити» (22) - «Реал» (11)
«Селтик» (21) - «Бавария» (12)
«Брюгге» (24) - «Аталанта» (9)
«Спортинг» (23) - «Боруссия» (10).
Матчи пройдут 11/12 и 18/19 февраля.
В 1/8 финала победители пар «Брест» - «ПСЖ» и «Монако» - «Бенфика» сыграют с «Ливерпулем» (1-е место) или «Барселоной» (2). Жеребьевка состоится 21 февраля.
Победители пар «Ювентус» - ПСВ и «Фейеноорд» - «Милан» сыграют с «Арсеналом» (3) или «Интером» (4).
Победители пар «Манчестер Сити» - «Реал» и «Селтик» - «Бавария» сыграют с «Атлетико» (5) или «Байером» (6).
Победители пар «Брюгге» - «Аталанта» и «Спортинг» - «Боруссия» сыграют с «Лиллем» (7) или «Астон Виллой» (8).