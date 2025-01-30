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Жеребьевка Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» попал на мадридский «Реал»

ДОПОЛНЕНО
Отдел спорта
15:39 769

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов.

Своих соперников узнали команды, занявшие 9-24-е места в основной стадии, которая завершилась на этой неделе.

Клубы, расположившиеся на 9-10-х позициях, могли сыграть с командами, занявшими 23-24-е места, и т.д.

Результаты жеребьевки:

«Брест» (18-е место) - «ПСЖ» (15-е место)

«Монако» (17) - «Бенфика» (16)

«Ювентус» (20) - ПСВ (14)

«Фейеноорд» (19) - «Милан» (13)

«Манчестер Сити» (22) - «Реал» (11)

«Селтик» (21) - «Бавария» (12)

«Брюгге» (24) - «Аталанта» (9)

«Спортинг» (23) - «Боруссия» (10).

Матчи пройдут 11/12 и 18/19 февраля.

В 1/8 финала победители пар «Брест» - «ПСЖ» и «Монако» - «Бенфика» сыграют с «Ливерпулем» (1-е место) или «Барселоной» (2). Жеребьевка состоится 21 февраля.

Победители пар «Ювентус» - ПСВ и «Фейеноорд» - «Милан» сыграют с «Арсеналом» (3) или «Интером» (4).

Победители пар «Манчестер Сити» - «Реал» и «Селтик» - «Бавария» сыграют с «Атлетико» (5) или «Байером» (6).

Победители пар «Брюгге» - «Аталанта» и «Спортинг» - «Боруссия» сыграют с «Лиллем» (7) или «Астон Виллой» (8).

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