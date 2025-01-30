МОК требует доказательств от Азербайджана: покажите медали

В Национальный олимпийский комитет Азербайджана поступил ответ из Международного олимпийского комитета. Напомним, азербайджанская сторона в официальном обращении оповестила МОК о том, что пять из семи медалей, завоеванных нашими спортсменами на Олимпиаде в Париже, оказались некачественными.

В ответном письме Международный олимпийский комитет уведомил НОК Азербайджана, что необходимо предоставить информацию о призерах и фотографии их медалей, потерявших свой первоначальный вид. После рассмотрения данного вопроса МОК примет решение о правилах замены старых медалей на новые.

Как мы уже сообщали, в Национальный олимпийский комитет Азербайджана обратились завоевавший золото дзюдоист Зелим Коцоев (100 кг), серебряные призеры таэквондист Гашим Магомедов и боксер Альфонсо Домингес, а также бронзовые медалисты, борцы Хасрет Джафаров и Георгий Мешвилдишвили.

Пока не жаловались на качество наград лишь олимпийский чемпион по дзюдо Хидаят Гейдаров и бронзовый призер вольник Магомедхан Магомедов.

Жалобы на качество медалей поступили в МОК и из других стран.