Авиакатастрофа в США: новые подробности

Разбившимся в Вашингтоне вертолетом Blackhawk управляла трансгендерная женщина Джо Эллис, которая была пилотом-стажером, пишут зарубежные СМИ.

Пилот летел хаотично и игнорировал разницу в высоте. Также сообщалось, что Джо Эллис опубликовала в сети за день до катастрофы протест против политики Дональда Трампа по отстранению трансгендеров от военной службы.

В Пентагоне данную информацию не комментировали.

В то же время телеканал ABC News сообщает, что пилот обладала большим летным опытом, проведя в небе более 500 часов.

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 67 человек.