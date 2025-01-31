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«Галатасарай» и «Фенербахче» узнали своих соперников в плей-офф Лиги Европы

Отдел спорта
16:36 1281

Вслед за жеребьевкой 1/16 финала Лиги чемпионов состоялась жеребьевка этой же стадии в Лиге Европы.

Увы, чемпион Азербайджана «Карабах» уже выбыл из борьбы. Борьбу за титул продолжают 24 команды.

В 1/16 финала встретятся: 

«Ференцварош» - «Виктория»

«Юнион» - «Аякс»

«Порту» - «Рома»

ПАОК - ФКСБ

«Твенте» - «Буде-Глимт»

«АЗ Алкмар» - «Галатасарай»

«Фенербахче» - «Андерлехт»

«Мидтьюлланд» - «Реал Сосьедад».

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