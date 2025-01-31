«Галатасарай» и «Фенербахче» узнали своих соперников в плей-офф Лиги Европы
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Вслед за жеребьевкой 1/16 финала Лиги чемпионов состоялась жеребьевка этой же стадии в Лиге Европы.
Увы, чемпион Азербайджана «Карабах» уже выбыл из борьбы. Борьбу за титул продолжают 24 команды.
В 1/16 финала встретятся:
«Ференцварош» - «Виктория»
«Юнион» - «Аякс»
«Порту» - «Рома»
ПАОК - ФКСБ
«Твенте» - «Буде-Глимт»
«АЗ Алкмар» - «Галатасарай»
«Фенербахче» - «Андерлехт»
«Мидтьюлланд» - «Реал Сосьедад».
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