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Кандидат в президенты Румынии продолжает нападки на Украину

16:42 834

Пророссийский кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску в эфире телеканала Realitatea Plus назвал украинского лидера Владимира Зеленского «полудиктатором».

«Я со всей эмпатией и уважением отношусь к украинскому народу. Мы открыли наши границы и двери наших домов для наших соседей. Однако у меня есть проблема с коррупцией и фальшивым отношением политиков, в том числе и в Киеве. Да, это правда. Я хотел бы спросить у МИД Украины, сколько случаев коррупции на высшем уровне было зафиксировано с начала войны? Сколько европейских денег было украдено?» – сказал Джорджеску.

Также политик задался вопросом, почему Зеленский «отказывается от проведения выборов», и отметил, что тот «ни разу не просил о диалоге, прежде чем попросить об оружии».

На днях Джорджеску назвал Украину «вымышленным государством» и заявил, что ее «неизбежно поделят между собой соседние государства».

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