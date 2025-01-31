Трамп не хочет помогать Украине и не видит ее в НАТО

Президент США Дональд Трамп не желает оказывать Украине больше помощи, а тем более отправлять туда американские войска. Он также не хочет, чтобы Украину приняли в НАТО. Об этом пишет обозреватель отдела европейских дел газеты The Washington Post Ли Хокстедер.

По словам Хокстедера, что касается контроля за возможным прекращением огня и обеспечения безопасности Украины — без чего перемирие было бы бессмысленным, учитывая неоимперские амбиции Москвы, — Трамп считает, что это проблема Европы.

С одной стороны, это справедливо, ведь многие европейцы считают войну России в Украине экзистенциальной угрозой; гораздо меньше американцев. Поэтому было вполне логично, когда, согласно сообщению в The Wall Street Journal, Трамп предложил, чтобы после достижения договоренности о прекращении огня европейские войска присутствовали в Украине, чтобы защитить украинский суверенитет, сдерживая будущие российские атаки.

«Но Трамп, возможно, саботирует свою собственную цель — завершить приближающуюся к своей третьей годовщине катастрофическую войну: он не связывает концы с концами», — сказал Ян Техау, немецкий аналитик по вопросам безопасности.

Трамп справедливо призывает европейцев увеличить расходы на свои армии и брать на себя большую ответственность за безопасность. Но то, что он требует сейчас, выходит за рамки дозволенного. Убедить европейцев рисковать прямым столкновением с российскими силами стало бы самым сложным требованием, которое американский президент ставит перед союзниками за последние десятилетия, считает обозреватель.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что для сдерживания будущих российских атак понадобится минимум 200 тысяч европейских солдат в дополнение к собственным силам Киева. Это невероятно большая сила, которую Европа не может собрать, по крайней мере сейчас.

«Даже самые низкие оценки – от 40 до 50 тысяч европейских сухопутных войск – приведут к серьезной нагрузке на страны, в том числе на Британию, чьи вооруженные силы сократились до исторического минимума или почти до него», – пишет Хокстедер.

В то же время европейские чиновники начали переговоры о создании сил для защиты Украины. Это может быть определенное сочетание британских, французских, голландских, скандинавских и балтийских войск, добавляет обозреватель.

Автор статьи также отмечает, что Европа не может остановить войну в Украине самостоятельно. Соединенные Штаты не могут успешно завершить ее без европейских войск. Сотрудничество и взаимозависимость являются ключевыми — если или когда будет достигнуто перемирие путем переговоров.

«Но вместо того чтобы поощрить европейских союзников и дать понять, что Вашингтон прикроет их спину, Трамп обрушился на них с агрессией и злоупотреблениями», — пишет Хокстедер.

Речь идет также о наглом вмешательстве и пренебрежении ключевыми союзниками США со стороны Илона Маска, которого европейские чиновники по понятным причинам считают доверенным лицом Трампа. Маск громко продвигает радикальные европейские политические партии, которые будут наиболее оппозиционными любой силе, которая будет гарантировать прекращение огня и будет защищать Украину.

Конечно, у Трампа есть и другой вариант. Вместо того чтобы искать договоренности о прекращении огня под гарантией европейских сил, он может просто покинуть Украину, прекратив военную помощь.

«Но это может превратить Украину в Афганистан Трампа. Это также стало бы сигналом для Китая и других противников, что Вашингтон слаб», — подытожил обозреватель.