Россиян обучают два дня и бросают на убой

Новых контрактников, согласившихся отправиться на войну в Украину, начали с минимальной подготовкой посылать в штурмовые отряды, рассказали «Верстке» вербовщики и военнослужащие. По словам одного из вербовщиков, на данный момент «вся Россия повалила» подписывать контракты с Минобороны в Самарскую область, власти которой пообещали единовременную выплату в 4 млн рублей за отправку на фронт. «В Москве таких не было условий, было в два раза меньше. Сейчас из Москвы все в Самару поехали. Все общежития заняты», — сказал собеседник издания.

Один из контрактников, приехавших в Самару из Перми, рассказал, что «за два часа до отправки, когда сказали, что нам пи*** и мы едем на убой в штурмовую группу», он подписал отказ от контракта. «Это легкие деньги, вот эти четыре миллиона. Конечно, на убой будут отправлять. Никто у нас в стране просто так деньгами не разбрасывается», — отметил он. По словам другого контрактника, длительность обучения у тех, кто едет на войну из Самары, составляет всего два дня. Жена еще одного военнослужащего сообщила, что обучение у ее мужа перед зачислением в штурмовую роту продлилось две недели.

«Важно понимать, что большая часть личного состава выполняет штурмовые функции», — отметил другой вербовщик. Несмотря на то что людям сообщают об отправке «в штурма» на разных направлениях, по его словам, желающих подписать контракт в Самаре очень много. Власти Самарской области ввели повышенную выплату в 4 млн руб. для заключивших контракт с 1 января по 1 февраля текущего года. Из этой суммы 3,6 млн выплачиваются из бюджета региона, а 400 тыс. — от Минобороны. В течение девяти месяцев также гарантирована дополнительная выплата в 50 тыс. руб. ежемесячно. В целом за первый год службы можно будет заработать 7 млн руб., отмечали в правительстве региона.

Ранее «Верстка» писала, что в Москве в начале года число желающих заключить контракт упало в пять раз по сравнению с августом, когда ВСУ вторглись в Курскую область. Так, в январе контракт подписывали порядка 40 человек в сутки против 200 пятью месяцами ранее.

Желание российских властей привлечь в армию как можно больше контрактников объясняется значительными потерями, которые Россия несет в Украине. По данным британской разведки, к сентябрю 2024 года потери российской армии в Украине достигли 610 тыс. человек, что превышает потери во всех войнах России со времен Второй мировой. Из них 200 тыс. — это убитые, еще 400 тыс. получили ранения, причем каждый второй из тяжелораненых стал инвалидом-ампутантом, сообщала ранее The New York Times.

Масштабные потери Вооруженных сил РФ во многом объясняются тактикой командования, отправляющего пехоту в атаки «человеческими волнами», отмечала британская разведка. По ее данным, чтобы компенсировать потери, России требуется постоянный приток новых солдат, которых власти активно ищут по регионам, предлагая крупные бонусы за заключение контракта.