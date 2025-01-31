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Прием документов пластических хирургов завершен

17:31 679

Как сообщалось ранее, учитывая многочисленные обращения граждан относительно правовой основы профессиональной деятельности пластических хирургов, осуществляющих практическую медицинскую деятельность на территории страны, соответствующим приказом министра здравоохранения создана Специальная инспекционная комиссия, в состав которой вошли уполномоченные представители Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Министерства науки и образования.

Пластические хирурги, занимающиеся практической медицинской деятельностью на территории Азербайджанской Республики, до 31 января 2025 года должны лично представить в Министерство здравоохранения нотариально заверенные копии документов, подтверждающих законность их деятельности. В список документов входят диплом о базовом высшем медицинском образовании, все документы о последипломном образовании, трудовая книжка, свидетельство о допуске к медицинской деятельности, сертификаты и др. Об этом было неоднократно объявлено через различные медиаресурсы.

В установленном порядке и в установленный срок представили документы 82 специалиста. Специальная инспекционная комиссия в индивидуальном порядке, в присутствии лиц, представивших документы, проверит их подлинность. Об окончательных результатах работы комиссии общественность будет подробно проинформирована.

Следует отметить, что не представившие документы к указанной дате специалисты будут считаться лишенными свидетельства или сертификата о допуске к практической медицинской деятельности.

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