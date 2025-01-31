Компания Вагита Алекперова уходит из Болгарии. Может ли SOCAR купить завод за 2 миллиарда долларов?

Вторая по объему добычи нефтяная компания России «Лукойл» планирует продать нефтеперерабатывающий завод в Болгарии и выручить 2 миллиарда долларов. Азербайджанская госкомпания SOCAR является одним из потенциальных покупателей, однако ситуация остается неопределенной. О намерении «Лукойла» продать завод за 2 миллиарда долларов заявил премьер-министр Болгарии Росен Желязков. Однако сама компания пока не комментирует ситуацию. По словам Желязкова, на покупку нефтеперерабатывающего завода претендуют семь компаний. Он отметил, что первоначально интерес к НПЗ в Бургасе проявляли 24 компании, но государство не входит в число потенциальных покупателей. «Болгарское государство могло бы приобрести завод, если на то будет воля Народного собрания и будут выделены необходимые средства», — сказал Желязков (цитата радио BNR).

На этой неделе две оппозиционные партии Болгарии потребовали, чтобы НПЗ «Лукойла» было выкуплено государством. Лидер «ДПС—Новое начало» Делян Пеевски заявил, что с заводом связано «много проблем», в том числе из-за запланированного ремонта, который может привести к нехватке топлива на рынке. В свою очередь, лидер правящей партии ГЕРБ Бойко Борисов подчеркнул, что государство не может позволить себе такую покупку из-за бюджетного дефицита в 18 миллиардов левов (9 миллиардов долларов). Следует отметить, что из-за санкций против России «Лукойл» вынужден продать завод в Бургасе, перерабатывающий 190 тысяч баррелей нефти в сутки. Давление на компанию усилилось после того, как Болгария прекратила импорт российской нефти и ввела ограничения на экспорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья. Кроме того, болгарское правительство обложило доходы завода 60-процентным налогом. В сложившейся ситуации «Лукойл» ищет покупателя на бургасский НПЗ с 2023 года, хотя ранее компания отрицала планы по его продаже.

Информация о том, что SOCAR заинтересована в покупке завода, начала распространяться в болгарских СМИ еще тогда. Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов в 2023 году в интервью каналу Euronews подтвердил, что SOCAR рассматривает возможность приобретения нефтеперерабатывающего завода в Бургасе. «Если поступит предложение о покупке НПЗ в Бургасе, то SOCAR и наше правительство готовы его рассмотреть. Однако для предметного обсуждения необходимо конкретное предложение, а его пока нет», — заявил посол. Глава компании SOCAR Balkans Мурад Гейдаров в конце 2024 года сообщил журналистам, что компания рассматривает возможность расширения своего бизнеса в Болгарии, в том числе покупку газораспределительной сети страны. Однако о планах по приобретению завода «Лукойла» он ничего не сказал. Также остается неизвестным, приглашала ли российская компания SOCAR к участию в объявленном тендере на продажу завода. Тем не менее среди участников тендера и потенциальных покупателей уже выделяются наиболее вероятные претенденты. Ранее в этом месяце государственная нефтегазовая компания Казахстана «КазМунайГаз» заявила, что «Лукойл» пригласил ее принять участие в тендере на приобретение НПЗ.