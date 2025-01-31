Компания Вагита Алекперова уходит из Болгарии. Может ли SOCAR купить завод за 2 миллиарда долларов?
Вторая по объему добычи нефтяная компания России «Лукойл» планирует продать нефтеперерабатывающий завод в Болгарии и выручить 2 миллиарда долларов. Азербайджанская госкомпания SOCAR является одним из потенциальных покупателей, однако ситуация остается неопределенной.
О намерении «Лукойла» продать завод за 2 миллиарда долларов заявил премьер-министр Болгарии Росен Желязков. Однако сама компания пока не комментирует ситуацию.
По словам Желязкова, на покупку нефтеперерабатывающего завода претендуют семь компаний. Он отметил, что первоначально интерес к НПЗ в Бургасе проявляли 24 компании, но государство не входит в число потенциальных покупателей.
«Болгарское государство могло бы приобрести завод, если на то будет воля Народного собрания и будут выделены необходимые средства», — сказал Желязков (цитата радио BNR).
На этой неделе две оппозиционные партии Болгарии потребовали, чтобы НПЗ «Лукойла» было выкуплено государством. Лидер «ДПС—Новое начало» Делян Пеевски заявил, что с заводом связано «много проблем», в том числе из-за запланированного ремонта, который может привести к нехватке топлива на рынке. В свою очередь, лидер правящей партии ГЕРБ Бойко Борисов подчеркнул, что государство не может позволить себе такую покупку из-за бюджетного дефицита в 18 миллиардов левов (9 миллиардов долларов).
Следует отметить, что из-за санкций против России «Лукойл» вынужден продать завод в Бургасе, перерабатывающий 190 тысяч баррелей нефти в сутки. Давление на компанию усилилось после того, как Болгария прекратила импорт российской нефти и ввела ограничения на экспорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья. Кроме того, болгарское правительство обложило доходы завода 60-процентным налогом.
В сложившейся ситуации «Лукойл» ищет покупателя на бургасский НПЗ с 2023 года, хотя ранее компания отрицала планы по его продаже.
Информация о том, что SOCAR заинтересована в покупке завода, начала распространяться в болгарских СМИ еще тогда. Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов в 2023 году в интервью каналу Euronews подтвердил, что SOCAR рассматривает возможность приобретения нефтеперерабатывающего завода в Бургасе.
«Если поступит предложение о покупке НПЗ в Бургасе, то SOCAR и наше правительство готовы его рассмотреть. Однако для предметного обсуждения необходимо конкретное предложение, а его пока нет», — заявил посол.
Глава компании SOCAR Balkans Мурад Гейдаров в конце 2024 года сообщил журналистам, что компания рассматривает возможность расширения своего бизнеса в Болгарии, в том числе покупку газораспределительной сети страны. Однако о планах по приобретению завода «Лукойла» он ничего не сказал. Также остается неизвестным, приглашала ли российская компания SOCAR к участию в объявленном тендере на продажу завода.
Тем не менее среди участников тендера и потенциальных покупателей уже выделяются наиболее вероятные претенденты.
Ранее в этом месяце государственная нефтегазовая компания Казахстана «КазМунайГаз» заявила, что «Лукойл» пригласил ее принять участие в тендере на приобретение НПЗ.
Венгерская нефтегазовая группа MOL также подала заявку на покупку НПЗ в Бургасе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что MOL является одним из семи участников тендера.
Уточнить, входит ли SOCAR в число этих участников, не удалось.
В ноябре 2024 года Financial Times сообщила, что консорциум, в который входят Oryx Global под руководством катарского бизнесмена Ганима бин Саад Аль Саада и базирующийся в Лондоне сырьевой трейдер DL Hudson, достиг соглашения о покупке НПЗ. Однако «Лукойл» публично опроверг эту информацию, назвав ее «неточной и вводящей в заблуждение».
Один из потенциальных покупателей «Лукойла» на условиях анонимности сообщил, что компания рассматривает возможность продажи не только нефтеперерабатывающего завода в Бургасе, но и всего своего бизнеса в Болгарии, включая сеть из более чем 500 автозаправочных станций. По его словам, российская компания оценивает свои активы в Болгарии в 5 миллиардов долларов, однако пока на тендер выставлен только НПЗ.