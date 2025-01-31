В UNEC издан первый учебник под названием «Планирование карьеры»

В презентации книги, автором которой являются преподаватели кафедры «Планирование и развитие карьеры» UNEC, наряду с академическим составом университета, приняли участие эксперты в области карьеры из других высших учебных заведений и государственных учреждений.

Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов выразил благодарность всем, кто внес свой вклад в создание учебника «Планирование карьеры», и отметил, что кафедра добилась больших успехов. Он отметил, что планирование карьеры определено в качестве одного из приоритетных направлений в UNEC, и рассказал о работе, проделанной в этом направлении: ««Мы создали в UNEC кафедру «Планирование и развитие карьеры» и впервые в стране включили в учебные программы дисциплины «Мягкие навыки», «Жесткие навыки» и «Планирование карьеры». Впервые выпускникам этого года будет выдан неакадемический транскрипт, в котором будут оцениваться их мягкие навыки». Ректор также отметил, что оцифровка учебника «Планирование карьеры» станет идеальным пособием.

На мероприятии о важности учебника поделились мнениями проректор UNEC по цифровизации, рецензент учебника, доцент Рагиф Гасымов, заведующий отделом Государственного агентства занятости Али Гурбанлы, авторы учебника, заведующий кафедрой «Планирование и развитие карьеры» Рашад Магеррамов, доценты кафедры Афаг Гусейн и Наргиз Сеидзаде.

Выступающие довели до внимания, что книга «Планирование карьеры» является первым учебником, изданным в этой области в стране. Они отметили, что учебник дает студентам необходимые теоретические знания, практические инструменты и реальный опыт не только для поиска успешного профессионального пути, но и для целенаправленного развития. Они также подчеркнули, что книга является ценным руководством для всех, кто хочет добиться успеха в своей карьере. Они выразили уверенность, что использование учебника в других вузах будет полезно для планирования карьеры студентов.