Пашинян о вступлении в ЕС и угрозах России

Принятие закона о начале процесса вступления Армении в Евросоюз еще не означает членство в ЕС, заявил армянский премьер Никол Пашинян.

«Я хотел бы подчеркнуть, что принятие закона само по себе еще не подразумевает членства в ЕС. Принятие закона означает, что в Армении есть много граждан, которые считают, что ЕС более выгодный путь, чем ЕАЭС», - сказал Пашинян.

Премьер отметил, что Ереван обеспокоен политикой Москвы, но продолжает диалог с ней.

Он коснулся содержания своей телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным 17 января.

«В ходе недавней беседы с президентом России речь шла не только о теме ЕС, а также о текущих процессах в ЕАЭС, наших двусторонних отношениях. Это укладывается в рамки двусторонних отношений и отношений с ЕАЭС», - сказал Пашинян.

По его словам, Россия испытывает определенное беспокойство в связи с процессом вступления Армении в ЕС, но Армения тоже обеспокоена по поводу позиции и политики России.

«Это факт, однако то, что мы продолжаем и будем продолжать диалог с Россией – это тоже факт, и будем углублять отношения с ЕС – это тоже факт», - отметил Пашинян на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, в свете вступления Армении в ЕС отношения и диалог Еревана с Москвой никогда не будут вестись на языке угроз.