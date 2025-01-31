И снова о транзите азербайджанского газа в Европу

Фицо утверждает, что решение Украины прекратить транзит газа из РФ имеет «катастрофические последствия», что сказывается на цене газа в Европе. По его словам, у Словакии могут возникнуть проблемы при заполнении резервуаров на 2026 год. Премьер Словакии уверяет при этом, что наилучшим вариантом было бы возобновление поставок российского газа через Украину.

Ведущий эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, слова которого приводит «Коммерсант» считает, что у Азербайджана сейчас нет излишков, которые он мог бы отправить в Европу через Украину: «У республики сейчас нет лишнего газа… Страна весь имеющийся газ, даже если какие-то вдруг излишки возникают, продает по южному маршруту. Это поставка в Турцию и дальше в Европу. У них есть долгосрочные контракты в Болгарию и Грецию по 1 млрд кубов и еще договоренность с Италией на 8 млрд. кубов. У республики нет проблем с рынками сбыта. Кроме того, в этом случае нужно будет заплатить за транзит России и Украине. С учетом того, что излишков крайне мало у Азербайджана, даже 2-3 млрд кубов для Словакии набрать будет сложно…».

А старший научный сотрудник российского Финансового университета, эксперт по энергетике Станислав Митрахович утверждает, что Азербайджан может выступать посредником для экспорта российского по происхождению газа: «Физически через Украину будет идти газ российского происхождения, но азербайджанские компании могут участвовать в этом процессе как посредники. В этом плане нет принципиальной разницы, оформлять документы на структуру в Азербайджане, или на словацкую, или швейцарскую, или еще какую-нибудь... Россия потеряла не так много денег на этом экспорте. В Европе цены выросли, но не до пиков 2022 года. Украина тоже держится, но на самом деле у всех накапливаются риски. Москва все-таки хотела бы поддерживать отношения с частью промышленных элит и их политических сторонников в Европе и деньги тоже хотела бы зарабатывать. Украине неудобна на самом деле ситуация, когда ее газотранспортная система работает в непредусмотренном режиме. Но и цены таковы, что не позволяют европейской энергоемкой промышленности быть конкурентноспособной в сравнении с другими регионами мира».