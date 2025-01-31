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Арестовано судно с российским экипажем

18:27 423

Полиция Норвегии арестовала зарегистрированное в стране судно Silver Dania, экипаж которого состоит из граждан России, информирует BBC.

Норвежские власти расследуют возможную причастность судна к повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией. Арест был произведен по запросу властей Латвии, сообщила полиция северного норвежского города Тромсё.

Судно Silver Dania, которое принадлежит норвежской компании и ходит под флагом Норвегии, следовало из Санкт-Петербурга в Мурманск. По данным норвежского издания Barents Observer, Silver Dania принадлежит компании Fjord Shipping, флот которой «тесно сотрудничает с российскими партнерами».

Коммуникационный кабель из латвийского города Венспилс на шведский остров Готланд был поврежден в воскресенье. Сразу после инцидента власти Швеции задержали сухогруз Vezhen, который зарегистрирован на Мальте и входит в состав флота болгарской компании Navigation Maritime Bulgare. Reuters со ссылкой на данные сайта MarineTraffic сообщало, что это судно, наряду с несколькими другими, находилось в районе, где был поврежден кабель.

За последнее время это уже четвертый случай повреждения подводных кабелей в Балтийском море.

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