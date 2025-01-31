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SOCAR купила долю в израильском месторождении «Тамар»

18:42 304

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала соглашение с Union Energy о приобретении 10% доли в израильском газовом месторождении «Тамар», говорится в сообщении SOCAR.

«В соответствии со своим планом развития, SOCAR продолжает стратегию расширения производственной базы за пределами страны. В этом контексте 31 января 2025 года компания подписала соглашение с Union Energy о приобретении 10-процентной доли в проекте «Тамар», который является одним из крупнейших газовых месторождений в Средиземноморском бассейне Израиля и имеет большое значение», - сказали в компании.

В SOCAR отметили, что вступление соглашения в силу возможно при выполнении определенных условий, включая получение соответствующих регуляторных и других разрешений.

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