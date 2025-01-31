ATIAHI открывает новые горизонты для работников сферы образования

Цифровизация государственного управления, развитие человеческого капитала, внедрение современных инноваций в экономику страны определены как приоритетные направления государственной политики Азербайджана на ближайшую перспективу. Идя в ногу со временем, конфедерация профсоюзов активно трансформируется, внедряя цифровые технологии, модернизируя процессы и обновляя кадровый состав. Эта трансформация охватывает не только структуру и работу самой конфедерации, но и касается комитетов организации. Одним из примеров является деятельность Комитета свободного профсоюза работников образования (ATIAHI), возглавляемого Аразом Пашаевым. Объединяющий около 400 000 работников образования, комитет оказывает существенное влияние на улучшение условий труда в образовательной сфере и укрепление ее социальной составляющей.

Соблюдение традиций и внедрение инноваций Смена главы ATIAHI открыла новые возможности. В качестве стратегических целей были избраны усиление авторитета комитета, защита прав работников образования и расширение международных связей. Перед организацией поставлены такие важные задачи, как переход к прозрачной модели управления, что включает в себя использование новых современных технологий для улучшения связи с членами профсоюза и обеспечение прозрачности в принятии решений, улучшение условий качества труда и досуга работников сферы образования, активную работу со студентами и главное - усиление влияния профсоюзов на принятие решений, касающихся социальной политики. Наряду с укреплением партнерства с гособразовательными учреждениями, особое внимание уделяется налаживанию связей с частными организациями для более эффективной реализации социальных инициатив. К примеру, между Комитетом свободного профсоюза работников образования и Фондом развития образования был подписан меморандум о взаимопонимании, согласно которому ATIAHI стал одним из партнеров проекта TələbəPlus — инновационной карты для студентов. Еще один меморандум о сотрудничестве был подписан с Азербайджано-Турецким объединением деловых людей (ATIB).

Итак, за последние пять месяцев мы наблюдаем высокий уровень инициативности, решительные шаги и первые промежуточные результаты. Профсоюз стал более открытым и доступным Одним из важнейших аспектов работы ATIAHI является активизация правозащитной деятельности. За последние 5 месяцев профсоюз стал более открытым и доступным для своих членов. В 2024 году в комитет поступило 97 758 обращений, из которых 28,4% касались трудовых прав, 39% финансовой помощи, 11,3% выдачи путевок, 14,6% культурно-массовых мероприятий и 6,7% других вопросов. За сентябрь-декабрь 2024 года членам ATIAHI была выдана финансовая помощь на 1 204 932 маната. За последние 5 месяцев ATIAHI предоставил детям шехидов школьную форму, впервые оказана материальная помощь детям работников образования, набравшим более 600 баллов. 7-13 ноября был проведен «Лагерь Победы» для 105 научных сотрудников, с 30 декабря по 3 января был организован «Зимний лагерь» для почти 300 семей шехидов - сотрудников образования и ветеранов из отдаленных регионов.