Крупный американский банк ушел из России

Американский банк Goldman Sachs, входящий в топ-10 в США по размеру активов, покидает российский рынок, на котором работал более 16 лет.

The Moscow Times передает, что российская «дочка» банка «Голдман Сакс Банк» достигла договоренности о продаже бизнеса фонду Balchug Capital и получила разрешение на сделку от российских властей. Соответствующее распоряжение президента Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации.

Начавший работать в России в 2008 году «Голдман Сакс Банк» не обслуживал физлиц и занимался вложениями в фондовый рынок, привлекая деньги от инвесторов из-за рубежа. После российского вторжения в Украину Goldman Sachs заявил о планах свернуть операции в РФ, за три года корпоративные счета в банке практически обнулились, а чистые активы сократились почти на 80%. Тем не менее, в прошлом году «Голдман Сакс Банк» получил 551 млн рублей прибыли и сохранял 5,1 млрд рублей активов, а также капитал в размере 3,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Россию покинет и ING — крупнейший банк Нидерландов, который одним из первых пришел в РФ после развала СССР. 28 января банк сообщил, что достиг договоренностей о продаже российского бизнеса неназванному «финансовому инвестору из Москвы». Сделка, ожидается, будет закрыта в третьем квартале.