Али Асадов выступил на заседании Евразийского межправсовета

Выступая на заседании, Али Асадов поблагодарил правительство Казахстана за оперативную реакцию в проведении поисково-спасательной операции после крушения самолета AZAL близ города Актау, а также за содействие в расследовании причин катастрофы.

Премьер-министр отметил, что взаимоотношения Азербайджана с партнерами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) успешно развиваются на протяжении уже более 30 лет на основе прочных традиций дружбы и взаимоуважения. Подчеркнуто, что интенсивность взаимных визитов и контактов свидетельствует о положительной динамике двустороннего диалога на различных уровнях.

«Наше взаимодействие сегодня наполнено многочисленными взаимовыгодными проектами в самых различных сферах. Особое удовлетворение вызывает положительная динамика торгово-экономического взаимодействия. В прошлом году товарооборот Азербайджана со странами ЕАЭС увеличился более чем на 14 процентов», - сказал Али Асадов.

Подчеркнуто, что инвестиционное взаимодействие развивается по нарастающей. «Между нашими странами реализуется крупный пакет инвестиционных проектов. С некоторыми из наших партнеров мы учредили совместные инвестиционные фонды в целях мобилизации взаимных инвестиций в различные секторы экономики. Данная инициатива уже дает свои плоды», - добавил премьер-министр.