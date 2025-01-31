Минтруда помогло гаджигабульцам открыть свой малый бизнес

Согласно сообщению пресс-службы министерства, в ходе приема граждане обратились с вопросами, связанными с занятостью, инвалидностью, обеспечением жильем, адресной социальной помощью и другими социальными вопросами. Среди обратившихся были члены семей шехидов и ветераны войны.

Каждое обращение было рассмотрено в индивидуальном порядке, после были приняты соответствующие меры. По вопросам разъяснительного характера гражданам дали разъяснения в соответствии с законодательством. Также заявители были зарегистрированы для участия в активных программах занятости, включая программу самозанятости.

Сахиль Бабаев и глава Исполнительной власти Гаджигабульского района Севиндик Хатамов посетили малые хозяйства, созданные в рамках программы самозанятости для жителей района – Мухаммеда Гараева и Айнуры Манафовой.