USD 1.7000
EUR 1.7659
RUB 1.7273
Подписаться на уведомления
Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек?
Новость дня
Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек?

Минтруда помогло гаджигабульцам открыть свой малый бизнес

фото
19:23 427

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев провел прием жителей Гаджигабульского района и города Ширван.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, в ходе приема граждане обратились с вопросами, связанными с занятостью, инвалидностью, обеспечением жильем, адресной социальной помощью и другими социальными вопросами. Среди обратившихся были члены семей шехидов и ветераны войны.

Каждое обращение было рассмотрено в индивидуальном порядке, после были приняты соответствующие меры. По вопросам разъяснительного характера гражданам дали разъяснения в соответствии с законодательством. Также заявители были зарегистрированы для участия в активных программах занятости, включая программу самозанятости.

Сахиль Бабаев и глава Исполнительной власти Гаджигабульского района Севиндик Хатамов посетили малые хозяйства, созданные в рамках программы самозанятости для жителей района – Мухаммеда Гараева и Айнуры Манафовой.

Благодаря активам, предоставленным по программе, Мухаммед Гараев организовал услуги по автомойке, а Айнура Манафова открыла швейный цех, тем самым создав свой малый бизнес.

Отметим, что в Гаджигабульском районе в рамках программы самозанятости создано около 1000 малых хозяйств.

Компания Вагита Алекперова уходит из Болгарии. Может ли SOCAR купить завод за 2 миллиарда долларов?
Компания Вагита Алекперова уходит из Болгарии. Может ли SOCAR купить завод за 2 миллиарда долларов?
17:50 2495
Турецкие депутаты: Браво, Пашинян!
Турецкие депутаты: Браво, Пашинян! все еще актуально
09:50 10955
Али Асадов выступил на заседании Евразийского межправсовета
Али Асадов выступил на заседании Евразийского межправсовета
19:19 583
Задержан кузен Башара Асада
Задержан кузен Башара Асада
19:05 2156
SOCAR купила долю в израильском месторождении «Тамар»
SOCAR купила долю в израильском месторождении «Тамар»
18:42 1968
И снова о транзите азербайджанского газа в Европу
И снова о транзите азербайджанского газа в Европу
18:18 1698
Пашинян о вступлении в ЕС и угрозах России
Пашинян о вступлении в ЕС и угрозах России
18:01 3204
Пашинян: Получили от Азербайджана устный ответ...
Пашинян: Получили от Азербайджана устный ответ... обновлено 15:52
15:52 11106
Они почему-то надеялись, что за ними не придут
Они почему-то надеялись, что за ними не придут тюрьма народов; все еще актуально
00:03 12949
Прием документов пластических хирургов завершен
Прием документов пластических хирургов завершен
17:31 1248
Россиян обучают два дня и бросают на убой
Россиян обучают два дня и бросают на убой
17:25 2888

ЭТО ВАЖНО

Компания Вагита Алекперова уходит из Болгарии. Может ли SOCAR купить завод за 2 миллиарда долларов?
Компания Вагита Алекперова уходит из Болгарии. Может ли SOCAR купить завод за 2 миллиарда долларов?
17:50 2495
Турецкие депутаты: Браво, Пашинян!
Турецкие депутаты: Браво, Пашинян! все еще актуально
09:50 10955
Али Асадов выступил на заседании Евразийского межправсовета
Али Асадов выступил на заседании Евразийского межправсовета
19:19 583
Задержан кузен Башара Асада
Задержан кузен Башара Асада
19:05 2156
SOCAR купила долю в израильском месторождении «Тамар»
SOCAR купила долю в израильском месторождении «Тамар»
18:42 1968
И снова о транзите азербайджанского газа в Европу
И снова о транзите азербайджанского газа в Европу
18:18 1698
Пашинян о вступлении в ЕС и угрозах России
Пашинян о вступлении в ЕС и угрозах России
18:01 3204
Пашинян: Получили от Азербайджана устный ответ...
Пашинян: Получили от Азербайджана устный ответ... обновлено 15:52
15:52 11106
Они почему-то надеялись, что за ними не придут
Они почему-то надеялись, что за ними не придут тюрьма народов; все еще актуально
00:03 12949
Прием документов пластических хирургов завершен
Прием документов пластических хирургов завершен
17:31 1248
Россиян обучают два дня и бросают на убой
Россиян обучают два дня и бросают на убой
17:25 2888
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться