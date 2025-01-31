«Антитеррористическая зачистка» в Узбекистане: более ста задержанных

Служба государственной безопасности (СГБ) и МВД Узбекистана 27-31 января провели по всей стране масштабные мероприятия «Антитеррористическая зачистка», в рамках уголовных дел арестованы 169 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-центр СГБ Узбекистана.

«Проведено 946 специальных мероприятий по стабилизации криминогенной обстановки и выявлению лиц и преступных групп», - говорится в сообщении.

По данным СГБ, выявлено 418 лиц, склонных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений и оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку в республике. В отношении них возбуждены уголовные дела. Пресечена деятельность 42 преступных групп. К административной ответственности привлечены 399 лиц. Задержаны 109 разыскиваемых лиц.

«Из незаконного оборота изъято 80 единиц оружия и боеприпасов, 30 кг 337 г наркотических средств, 4521 единица сильнодействующих препаратов, 186 ножей, 22 дубинки, 17 кастетов», - отмечается в сообщении.