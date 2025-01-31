Трамп не знает, что творит. А знает ли Америка?

Такого хаоса в комнате для брифингов в Белом доме никогда не было. Помещение и без того очень скромное, не больше обычного школьного класса, переполнено до предела. «Где тут вообще можно сесть?» - спрашивают иностранные журналисты у своих коллег, которые в Белом доме присутствуют постоянно. Но свободных мест нет. «Черт, цирк вернулся!» - возмущается один из газетчиков. Похоже, что он имеет в виду возвращение Трампа, уже в обличие 2:0. «В администрации царит полный хаос», - говорит мне один из иностранных репортеров. - «Никто не понимает, что происходит в стране. Похоже, что сама администрация не знает, что делает».

Ажиотаж в комнате, где перед журналистами выступает пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, связан с тем, что все хотят знать, что же в голове у президента страны, что он задумал. И никто не знает ответов. То есть направления деятельности Трампа хорошо известны: массовая депортация нелегальных мигрантов, введение драконовских 25-процентных пошлин на импорт из Канады и Мексики, чуть меньших - в 10 процентов, но также весьма чувствительных для Китая, реформирование судебной системы, чтобы она не мешала его разрушительной деятельности, и многое другое — Трамп в первые десять дней после вступления в должность выпустил невероятный по размеру букет исполнительных указов. Но в чем смысл многих из них, и к чему это может привести? «Дайте нам знать, что будет дальше», - обращаются журналисты к 27-летней пресс-секретарше. «Пристегните ремни безопасности», - говорит она собравшимся. Это, конечно, утешает и многое объясняет.

Пристегнуть, однако, пришлось так, что сдавило внутренности, и случилось это после того, как в начале недели администрация объявила о заморозке всех федеральных расходов. Нация охнула и присела. Речь шла о прекращении выделения 3 триллионов долларов на разного рода федеральные гранты и кредиты. (Просьба не путать с заморозкой помощи зарубежным государствам — это другое). «Пауза» в выделении федеральных средств прекращает помощь по программам Meals on Wheels (программа, по которой доставляется еда людям, которые не могут покупать ее самостоятельно), Head Start (комплексная программа по дошкольному образованию), прекращено субсидирование школьных обедов, обслуживание кредитов студентам, оказание помощи жертвам стихийных бедствий, финансирование борьбы с преступностью на местах и прекращение программ медицинских страховок, которыми пользуются 82 миллиона наименее обеспеченных американцев. О хаосе, который воцарился после подписания указа по заморозке средств, говорит лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Он характеризует этот указ как «беззаконный, разрушительный, опасный и жестокий». «Люди из-за этого в панике», — говорит Шумер журналистам на следующий день после обнародования решения Трампа.

«Я предупреждаю администрацию Трампа — закон есть закон, — заявила сенатор Пэтти Мюррей из штата Вашингтон. – Избегайте этого бессмысленного, разрушительного хаоса». Мюррей, к слову, второй человек в сенатском Комитете по ассигнованиям, который контролирует и управляет распределением финансирования из федерального правительства. Заморозка немедленно вызвала к жизни иски правозащитных групп, экспертов в сфере здравоохранения и владельцев малых и средних компаний. И уже на второй день после издания указа окружной судья США Лорен Алихан приняла решение об отмене блокировки финансирования существующих программ финансовой помощи до 3 февраля. Гражданская общественность бурно аплодировала этой судье. А в администрации прикинули (все-таки там тоже есть грамотные люди), что если дело так пойдет дальше, то иски станут подавать в сотни судов Америки, и президенту не выиграть эту борьбу, по крайней мере, на этом этапе. Девизы Трампа — «Сражаться, сражаться и сражаться!», «Никогда не признавать своих ошибок!», «Уничтожать всех врагов!». Но здесь он был вынужден бы дать попятную, и уже в четверг вся заморозка была отменена на неопределенный срок.

Но долго ли с таким-то темпераментом он будет отступать? К выходным, как объявила Washington Post, президент Трамп «начал закладывать базу для эпохального противостояния со всеми своими противниками по поводу федеральных расходов». Не мытьем, так катаньем. А под каток в первую очередь должно попасть Министерство юстиции, которое следует реформировать таким образом, чтобы оно беспрекословно слушалось президента. «Сражаться!». Но посреди этой дикой воинственности у американцев начинает вызревать вопрос: «А мы вообще того президента выбрали?». Трамп в первые же дни своего второго президентства начал внешнеполитическую экспансию. Он угрожает тарифами Канаде, Мексике, Китаю, военной интервенцией Гренландии и захватом Панамского канала. А как насчет того, чтобы бороться с инфляцией и снизить цены на розничные товары в американских лавках, что Трамп, хотя и скороговоркой, обещал во время избирательной кампании?

Издание Washington Examiner пишет: «После того, как Трамп приступил к исполнению своих функций, цена на яйца выросла до небес» (совсем как в России прошлой осенью) и спрашивает верховного главнокомандующего по яйцам: «Что вы намерены делать с этим печальным феноменом?». Но, как предсказывают эксперты, после того, как завтра Трамп введет тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая, поднимется цена не только на яйца, но и на бензин (Канада поставляет США значительное количество нефти), сельскохозяйственную продукцию, за которую отвечает Мексика, а также на производимые там легковые автомобили. О Китае вообще умолчим, тарифы на его импорт поднимут цену на все, что есть в Америке. Но пока проблема в яйцах. И что вы думаете, ответила на это пресс-секретарь Левитт? «Во всем виноват Чуб...пардон, бывший президент, «сонный Джо Байден», это он виновен в убийстве 100 миллионов куриц». Не шучу, так и сказала, добавив, что «нехватка куриц и привела к росту цены на яйца».