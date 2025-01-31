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В России призвали не видеть в Украине «империю зла»

неожиданное заявление
20:15 793

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, выступая 30 января в Госдуме, заявила, что в Украине не надо видеть только «империю зла», потому что люди там «разные». Об этом пишет «Медуза».

По словам российского омбудсмена, она разговаривала с жителями Курской области, которые были вывезены в Украину, а затем возвращены в Россию. Они рассказывали «разное», отметила Москалькова.

«[Они рассказывали и о том], как украинские военнослужащие приносили им свою еду и делились последним. Мы не должны расчеловечиваться и видеть в них только «империю зла». Они [украинцы] разные. И как они спасали от наемников, с которыми они пришли, потому что у тех нет ничего святого», — заявила Москалькова.

Российский омбудсмен добавила, что украинские военные православные, и потому необходимо «побороться» за них, их «душу и духовность».

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