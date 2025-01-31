Рекордные поставки российского газа по «Турецкому потоку»

В январе экспорт российского газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Европу достиг рекордного уровня — 50 млн куб. м в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на свои предварительные расчеты.

Расчеты агентства основаны на данных европейской газотранспортной группы Entsog. Согласно им, поставки газа из России по «Турецкому потоку» в январе увеличились по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 26,8% — с 39,9 млн куб. м до 50,6 млн куб. м в сутки.

Общий объем поставок в январе составил 1,57 млрд куб. м, в декабре было 1,54 млрд куб. м, в январе 2024-го — 1,24 млрд куб. м.

«Турецкий поток» остался единственным путем доставки российского газа в Европу, исключая поставки морем сжиженного природного газа. 1 января прекратились поставки газа в европейские страны транзитом через Украину.