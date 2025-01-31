Кто вмешивается в информпространство Азербайджана?

Временная комиссия Милли Меджлиса Азербайджана по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам выявила случаи организованного вмешательства в азербайджанское информационное пространство в форме дезинформации и манипуляций, координируемых одной из соседних стран.

Согласно информации, установлены факты, что манипулятивная и скоординированная пропаганда ведется в основном через платформы социальных сетей и на разных языках, в том числе создаются новостные ресурсы на азербайджанском языке с целью прямого воздействия на общественное мнение.

Комиссия зафиксировала использование тактики клонирования страниц, работающих в азербайджанском сегменте Facebook, включая Nə var, nə yox?, Bizim Azərbaycan, Azerbaijan Daily, Xəbərlər və Hadisələr, Yerli media.

При анализе медиакампании, проводимой в массовой форме на интернет-ресурсах в связи с крушением при выполнении рейса Баку - Грозный пассажирского самолета Embraer 190, принадлежащего «Азербайджанским авиалиниям», были выявлены факты публикаций в виде кластеров на «новостных» ресурсах и интернет-ботах (программы, выполняющие автоматизированные задачи) отвлекающих внимание тезисов, не отражающих реалий о причине происшествия. Также выявлены случаи незаконной киберактивности, включающей применение технологий deepfake и имитацию официальных заявлений президента Азербайджана и МИД с целью создания недоверия к госструктурам.

Комиссия призывает граждан к бдительности и сообщает, что усилит взаимодействие с государственными органами для противодействия подобной дезинформации.