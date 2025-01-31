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Новый посол Турции в Баку

21:14 773

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился 31 января с новоназначенным послом Турции в Азербайджане Биролом Акгюном.

Как сообщили в управлении пресс-службы МИД, на встрече Бирол Акгюн вручил Джейхуну Байрамову копии верительных грамот. Министр поздравил Акгюна, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи были обсуждены темы, касающиеся азербайджано-турецкого союзничества, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Бирол Акгюн отметил, что в период своей деятельности в качестве посла Турции в Азербайджане он приложит все усилия для дальнейшего укрепления существующих союзнических отношений.

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