Новый посол Турции в Баку

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился 31 января с новоназначенным послом Турции в Азербайджане Биролом Акгюном.

Как сообщили в управлении пресс-службы МИД, на встрече Бирол Акгюн вручил Джейхуну Байрамову копии верительных грамот. Министр поздравил Акгюна, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи были обсуждены темы, касающиеся азербайджано-турецкого союзничества, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Бирол Акгюн отметил, что в период своей деятельности в качестве посла Турции в Азербайджане он приложит все усилия для дальнейшего укрепления существующих союзнических отношений.