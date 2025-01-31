В Азербайджане ожидается повышение цены на хлеб

В Азербайджане с 1 февраля ожидается повышение цен на хлеб.

Qafqazinfo пишет, что в нескольких магазинах Баку уже объявили о предстоящем подорожании хлеба на 5-10 гяпиков.

На заводе Nur çörəyi изданию подтвердили эту информацию, указав, что также увеличится вес продукции: «При меньшем весе хлеб быстрее черствеет, потому мы решили увеличить его. Это повлияло на стоимость, поскольку цена хлеба определяется с учетом веса. В связи с этим с 1 февраля хлеб, который ранее стоил 50 гяпиков, будет продаваться за 55 гяпиков, а хлеб за 55 гяпиков - за 65 гяпиков. Вес хлеба за 50 гяпиков увеличится с 440-450 г до 500 г, вес хлеба за 55 гяпиков - с 510 г до 620 г. Это позволит дольше сохранять его свежесть», - сказали на заводе.