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Больше Пентагона: у Китая новый гигантский командный центр

21:35 892

Китай строит под Пекином гигантский командный центр для вооруженных сил, сообщила газета Financial Times.

Издание ссылается на анализ спутниковых снимков, изучаемых разведкой США и оказавшихся в его распоряжении.

Объект располагается в 30 километрах к юго-западу от столицы КНР и будет как минимум в 10 раз больше штаб-квартиры Министерства обороны США, привела газета оценку нескольких бывших и действующих американских чиновников. По их мнению, объект будет включать укрепленные бункеры для руководства Народно-освободительной армии Китая (НОАК), способные защитить военное руководство КНР даже в случае ядерной войны.

Основные строительные работы начались в середине 2024 года, отметила FT. Один из исследователей Китая, знакомый со снимками, заявил, что на площадке имеются «все признаки секретного военного объекта», включая армированный бетон и глубокие подземные туннели.

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