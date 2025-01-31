Переговоры Али Асадова и пакистанского министра

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 31 января встретился с федеральным министром приватизации, инвестиций и коммуникаций Исламской Республики Пакистан Абдулом Алимом Ханом.

Согласно сообщению Кабинета Министров, на встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Пакистаном во всех сферах. Отмечалось, что с реализацией в прошлом году визита президента Азербайджанской Республики в Пакистан межгосударственные отношения вступили в качественно новый этап.

Али Асадов и Абдул Алим Хан обсудили перспективы развития азербайджано-пакистанских отношений в области экономики, торговли, инвестиций и других сферах, представляющих взаимный интерес.