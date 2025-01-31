USD 1.7000
EUR 1.7659
RUB 1.7273
Подписаться на уведомления
Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек?
Новость дня
Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек?

Лавров и Фидан снова созвонились: обсуждали Сирию

21:48 383

Между главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Хаканом Фиданом состоялся телефонный разговор. Главы внешнеполитических ведомств обсудили события на Ближнем Востоке, в частности ситуацию в Сирии.

В пресс-службе российского МИД заявили, что стороны подтвердили необходимость уважения сирийского суверенитета и территориальной целостности страны: «Условлено оставаться в тесном контакте по сирийской проблематике и другим актуальным региональным и международным темам».

На прошлой неделе министры иностранных дел также обсуждали ситуацию в Сирии.

Русские бомбят Одессу
Русские бомбят Одессу видео
22:36 919
Переговоры Али Асадова и пакистанского министра
Переговоры Али Асадова и пакистанского министра
21:42 541
Трамп не знает, что творит. А знает ли Америка?
Трамп не знает, что творит. А знает ли Америка? главная тема
20:03 2874
Хотят как лучше. А получится ли как всегда?
Хотят как лучше. А получится ли как всегда? сирийская весна; все еще актуально
14:18 3268
Компания Вагита Алекперова уходит из Болгарии. Может ли SOCAR купить завод за 2 миллиарда долларов?
Компания Вагита Алекперова уходит из Болгарии. Может ли SOCAR купить завод за 2 миллиарда долларов?
17:50 3292
Турецкие депутаты: Браво, Пашинян!
Турецкие депутаты: Браво, Пашинян! все еще актуально
09:50 11830
Али Асадов выступил на заседании Евразийского межправсовета
Али Асадов выступил на заседании Евразийского межправсовета
19:19 922
Задержан кузен Башара Асада
Задержан кузен Башара Асада
19:05 3364
SOCAR купила долю в израильском месторождении «Тамар»
SOCAR купила долю в израильском месторождении «Тамар»
18:42 2840
И снова о транзите азербайджанского газа в Европу
И снова о транзите азербайджанского газа в Европу
18:18 2299
Пашинян о вступлении в ЕС и угрозах России
Пашинян о вступлении в ЕС и угрозах России
18:01 4185

ЭТО ВАЖНО

Русские бомбят Одессу
Русские бомбят Одессу видео
22:36 919
Переговоры Али Асадова и пакистанского министра
Переговоры Али Асадова и пакистанского министра
21:42 541
Трамп не знает, что творит. А знает ли Америка?
Трамп не знает, что творит. А знает ли Америка? главная тема
20:03 2874
Хотят как лучше. А получится ли как всегда?
Хотят как лучше. А получится ли как всегда? сирийская весна; все еще актуально
14:18 3268
Компания Вагита Алекперова уходит из Болгарии. Может ли SOCAR купить завод за 2 миллиарда долларов?
Компания Вагита Алекперова уходит из Болгарии. Может ли SOCAR купить завод за 2 миллиарда долларов?
17:50 3292
Турецкие депутаты: Браво, Пашинян!
Турецкие депутаты: Браво, Пашинян! все еще актуально
09:50 11830
Али Асадов выступил на заседании Евразийского межправсовета
Али Асадов выступил на заседании Евразийского межправсовета
19:19 922
Задержан кузен Башара Асада
Задержан кузен Башара Асада
19:05 3364
SOCAR купила долю в израильском месторождении «Тамар»
SOCAR купила долю в израильском месторождении «Тамар»
18:42 2840
И снова о транзите азербайджанского газа в Европу
И снова о транзите азербайджанского газа в Европу
18:18 2299
Пашинян о вступлении в ЕС и угрозах России
Пашинян о вступлении в ЕС и угрозах России
18:01 4185
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться