Лавров и Фидан снова созвонились: обсуждали Сирию

Между главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Хаканом Фиданом состоялся телефонный разговор. Главы внешнеполитических ведомств обсудили события на Ближнем Востоке, в частности ситуацию в Сирии.

В пресс-службе российского МИД заявили, что стороны подтвердили необходимость уважения сирийского суверенитета и территориальной целостности страны: «Условлено оставаться в тесном контакте по сирийской проблематике и другим актуальным региональным и международным темам».

На прошлой неделе министры иностранных дел также обсуждали ситуацию в Сирии.