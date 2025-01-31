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Мишустин обвинил Кыргызстан в «давлении» на российские компании

21:56 730

Российские компании в Кыргызстане сталкиваются с фактами «противоправных, иногда вымогательских действий».

Как сообщает РБК, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с главой правительства Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым.

По словам Мишустина, у него «есть ряд вопросов». Он назвал «необоснованные претензии и неправовые заявления представителей госорганов Киргизии высокого уровня в отношении добропорядочных, добросовестных российских компаний, которые развивают экономику Киргизии». Премьер-министр России уточнил, что речь идет о компаниях, которые «входят в число крупнейших налогоплательщиков».

Мишустин попросил власти Кыргызстана прекратить «административное давление на наши компании» и обеспечить защиту их прав.

В ответ киргизский премьер сказал, что, когда вернется обратно в Бишкек, постарается «еще раз об этом у себя поговорить» и проинформировать Россию.

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