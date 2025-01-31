Грузинская оппозиция обратилась к новому президенту Сирии

Четыре грузинские оппозиционные партии обратились к президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа с просьбой отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, передает «Эхо Кавказа».

«…Мы, четыре ключевые демократические силы Грузии, представляющие волю граждан страны и их стремление к свободному и демократическому государственному устройству, обращаемся к Вам с просьбой содействовать аннулированию признания Сирией независимости оккупированных Россией регионов Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии. Как Вам известно, регионы Грузии – Абхазия и Цхинвальский регион/Южная Осетия – были признаны независимыми государствами только диктаторскими режимами, находящимися в союзе с Россией, такими как Венесуэла и Никарагуа. В 2018 году диктатор Башар Асад в ответ на поддержку его жестокого режима со стороны России признал независимость этих оккупированных территорий Грузии», – говорится в письме.