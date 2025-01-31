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Бундестаг отклонил скандальный законопроект

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В Бундестаге проголосовали против законопроекта о миграции, подготовленного блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, или «Союз»), информирует Sueddeutsche Zeitung (SZ).

Проект включал возможность приостановления воссоединения семей с беженцами с ограниченным статусом защиты и расширение полномочий полиции вплоть до депортации.

«Против» документа проголосовали 350 депутатов, «за» — 338, пять воздержались. О намерении голосовать за него заявляли не только члены ХДС/ХСС, но и «Свободной демократической партии» (СвДП, входила в правящую коалицию с Социал-демократической партией Германии Олафа Шольца), ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Союз Сары Вагенкнехт». Вместе у них 372 голоса, отмечает SZ. Отложить принятие закона просили «Зеленые».

Ввиду того, что в поддержку инициативы ХДС/ХСС выступили ультраправые, Шольц раскритиковал «Союз». «С момента основания Федеративной Республики Германии более 75 лет назад среди всех демократов всегда был четкий консенсус: мы не сотрудничаем с крайне правыми. Вы нарушили этот основополагающий консенсус нашей республики в пылу момента», — сказал он лидеру ХДС/ХСС Фридриху Мерцу.

За это лидер ХДС/ХСС попал под шквал критики от партий центра, которые потенциально могли бы стать будущими союзниками по коалиции после выборов 23 февраля.

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