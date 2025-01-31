Белый дом подтвердил: Трамп вводит пошлины против Канады, Китая и Мексики

Президент США Дональд Трамп 1 февраля распорядится о введении пошлин в размере 25% на товары из Мексики и Канады, а также пошлины в 10% в отношении китайских товаров, сообщила пресс-секретарь президента Кэролайн Левитт.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна готова ответить Соединенным Штатам, если американцы введут с 1 февраля тарифы на все канадские товары.

«Как заявил вчера президент Трамп, он все еще хочет с завтрашнего дня ввести тарифы против Канады. <...> Если президент решит ввести какие-либо пошлины против Канады, то мы готовы дать ответ - сильный, но разумный и незамедлительный ответ», - сказал Трюдо в Торонто на заседании Совета по канадско-американским отношениям.

Трюдо подчеркнул, что Оттава не хотела бы, чтобы Вашингтон ввел пошлины, а Оттаве бы пришлось на них отвечать, но его правительство «готово к любым сценариям».

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава готова прекратить поставки электроэнергии и энергоносителей в Соединенные Штаты, если Трамп введет тарифы в размере 25%. Канада экспортирует в США порядка 60% своей нефти, а также 85% электроэнергии.