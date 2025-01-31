Трамп отправил своего спецпосланника к Мадуро

«Я подтверждаю, что Ричард Гренелл прибыл сегодня с визитом в Венесуэлу для решения двух неотложных задач», - заявила пресс-секретарь президента Кэролайн Левитт.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл находится с визитом в Венесуэле, подтвердили в Белом доме сообщения СМИ.

По ее словам, миссия Гренелла в том, чтобы «убедиться, что граждане Венесуэлы, которые нарушили законы США, смогут (после депортации) приземлиться в Венесуэле». Спецпосланнику также предстоит добиться того, чтобы «все американские граждане, задержанные в Венесуэле, вернулись домой».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что страна не будет принимать самолеты с нелегалами.

Летом 2024 года в Венесуэле прошли выборы. Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что победу одержал Николас Мадуро. Представители оппозиции заявили, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Американское правительство признало Гонсалеса победителем президентских выборов.

По словам Левитт, визит Гренелла в Венесуэлу не означает, что новая администрация США признает Мадуро законным президентом этой страны.