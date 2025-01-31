USD 1.7000
EUR 1.7659
RUB 1.7273
Подписаться на уведомления
Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек?
Новость дня
Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек?

Канадцев готовят к «трудным временам»

31 января 2025, 23:56 654

Канада немедленно ответит на решение США ввести 25-процентные пошлины, заявил премьер-министр Джастин Трюдо, передает Reuters.

«Я не буду приукрашивать — в ближайшие дни и недели нашу страну могут ждать трудные времена», — сказал Трюдо, заверив при этом, что власти поддержат граждан.

На США приходится 75% экспорта товаров из Канады, отмечает Reuters.

Трюдо заявил, что Оттава готова «к целенаправленному, решительному, но разумному немедленному ответу».

По данным Bloomberg, Оттава готова к пошлинам почти на все, что США экспортируют в Канаду.

25-процентные пошлины на товары, поступающие в США из Мексики и Канады, начнут действовать 1 февраля, заявили ранее в Белом доме.

Стоимость хлеба останется прежней
Стоимость хлеба останется прежней обновлено 23:37
31 января 2025, 23:37 4391
Кандидат на пост главы разведки США допрошен: спрашивали про Асада, Путина и Сноудена, но умолчали о Карабахе
Кандидат на пост главы разведки США допрошен: спрашивали про Асада, Путина и Сноудена, но умолчали о Карабахе главное на этот час; все еще актуально
31 января 2025, 15:05 5161
Переговоры Али Асадова и пакистанского министра
Переговоры Али Асадова и пакистанского министра
31 января 2025, 21:42 921
Трамп не знает, что творит. А знает ли Америка?
Трамп не знает, что творит. А знает ли Америка? главная тема
31 января 2025, 20:03 3898
Хотят как лучше. А получится ли как всегда?
Хотят как лучше. А получится ли как всегда? сирийская весна; все еще актуально
31 января 2025, 14:18 3498
Компания Вагита Алекперова уходит из Болгарии. Может ли SOCAR купить завод за 2 миллиарда долларов?
Компания Вагита Алекперова уходит из Болгарии. Может ли SOCAR купить завод за 2 миллиарда долларов?
31 января 2025, 17:50 3725
Турецкие депутаты: Браво, Пашинян!
Турецкие депутаты: Браво, Пашинян! все еще актуально
31 января 2025, 09:50 12425
Али Асадов выступил на заседании Евразийского межправсовета
Али Асадов выступил на заседании Евразийского межправсовета
31 января 2025, 19:19 1197
Задержан кузен Башара Асада
Задержан кузен Башара Асада
31 января 2025, 19:05 4135
SOCAR купила долю в израильском месторождении «Тамар»
SOCAR купила долю в израильском месторождении «Тамар»
31 января 2025, 18:42 3311
И снова о транзите азербайджанского газа в Европу
И снова о транзите азербайджанского газа в Европу
31 января 2025, 18:18 2538

ЭТО ВАЖНО

Стоимость хлеба останется прежней
Стоимость хлеба останется прежней обновлено 23:37
31 января 2025, 23:37 4391
Кандидат на пост главы разведки США допрошен: спрашивали про Асада, Путина и Сноудена, но умолчали о Карабахе
Кандидат на пост главы разведки США допрошен: спрашивали про Асада, Путина и Сноудена, но умолчали о Карабахе главное на этот час; все еще актуально
31 января 2025, 15:05 5161
Переговоры Али Асадова и пакистанского министра
Переговоры Али Асадова и пакистанского министра
31 января 2025, 21:42 921
Трамп не знает, что творит. А знает ли Америка?
Трамп не знает, что творит. А знает ли Америка? главная тема
31 января 2025, 20:03 3898
Хотят как лучше. А получится ли как всегда?
Хотят как лучше. А получится ли как всегда? сирийская весна; все еще актуально
31 января 2025, 14:18 3498
Компания Вагита Алекперова уходит из Болгарии. Может ли SOCAR купить завод за 2 миллиарда долларов?
Компания Вагита Алекперова уходит из Болгарии. Может ли SOCAR купить завод за 2 миллиарда долларов?
31 января 2025, 17:50 3725
Турецкие депутаты: Браво, Пашинян!
Турецкие депутаты: Браво, Пашинян! все еще актуально
31 января 2025, 09:50 12425
Али Асадов выступил на заседании Евразийского межправсовета
Али Асадов выступил на заседании Евразийского межправсовета
31 января 2025, 19:19 1197
Задержан кузен Башара Асада
Задержан кузен Башара Асада
31 января 2025, 19:05 4135
SOCAR купила долю в израильском месторождении «Тамар»
SOCAR купила долю в израильском месторождении «Тамар»
31 января 2025, 18:42 3311
И снова о транзите азербайджанского газа в Европу
И снова о транзите азербайджанского газа в Европу
31 января 2025, 18:18 2538
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться