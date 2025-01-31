Канадцев готовят к «трудным временам»

«Я не буду приукрашивать — в ближайшие дни и недели нашу страну могут ждать трудные времена», — сказал Трюдо, заверив при этом, что власти поддержат граждан.

На США приходится 75% экспорта товаров из Канады, отмечает Reuters.

Трюдо заявил, что Оттава готова «к целенаправленному, решительному, но разумному немедленному ответу».

По данным Bloomberg, Оттава готова к пошлинам почти на все, что США экспортируют в Канаду.

25-процентные пошлины на товары, поступающие в США из Мексики и Канады, начнут действовать 1 февраля, заявили ранее в Белом доме.