Канадцев готовят к «трудным временам»
Канада немедленно ответит на решение США ввести 25-процентные пошлины, заявил премьер-министр Джастин Трюдо, передает Reuters.
«Я не буду приукрашивать — в ближайшие дни и недели нашу страну могут ждать трудные времена», — сказал Трюдо, заверив при этом, что власти поддержат граждан.
На США приходится 75% экспорта товаров из Канады, отмечает Reuters.
Трюдо заявил, что Оттава готова «к целенаправленному, решительному, но разумному немедленному ответу».
По данным Bloomberg, Оттава готова к пошлинам почти на все, что США экспортируют в Канаду.
25-процентные пошлины на товары, поступающие в США из Мексики и Канады, начнут действовать 1 февраля, заявили ранее в Белом доме.