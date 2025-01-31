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Сборную Азербайджана разгромили в Хорватии

Отдел спорта
00:01 950

Сборная Азербайджана по футзалу провела свой второй матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2026.

В хорватском городе Пула подопечные Виталия Борисова играли с национальной командой Хорватии. 

Сборная Азербайджана, полностью отказавшаяся от легионеров, потерпела крупное поражение - 2:9. В составе гостей отличились Ульви Алиев и Октай Рустамли.

Азербайджан, Хорватия, Швеция и Греция выступают в группе 5. В первом матче сборная Азербайджана сыграла в Баку вничью со шведами - 3:3. 4 февраля наша команда встретится в Баку с греками. С 1 очком Азербайджан занимает 4-е место в группе.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Матчи в группе завершатся в апреле 2025 года. Всего 10 групп. Победители напрямую попадут в финальную стадию, которая пройдет в Латвии и Литве с 18 января по 8 февраля 2026 года. Еще четыре путевки в стыковых матчах разыграют восемь лучших сборных, занявших 2-е места. К 14 командам, прошедшим отбор, добавятся хозяева Евро-2026.

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