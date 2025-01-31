Сборную Азербайджана разгромили в Хорватии

Сборная Азербайджана по футзалу провела свой второй матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2026.

В хорватском городе Пула подопечные Виталия Борисова играли с национальной командой Хорватии. Сборная Азербайджана, полностью отказавшаяся от легионеров, потерпела крупное поражение - 2:9. В составе гостей отличились Ульви Алиев и Октай Рустамли. Азербайджан, Хорватия, Швеция и Греция выступают в группе 5. В первом матче сборная Азербайджана сыграла в Баку вничью со шведами - 3:3. 4 февраля наша команда встретится в Баку с греками. С 1 очком Азербайджан занимает 4-е место в группе. ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА