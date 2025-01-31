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Крупнейший российский экспортер зерна национализирован

00:32 396

Арбитражный суд Ростовской области РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры России и передал в доход государства 100% долей стратегического предприятия ООО «Родные поля».

Об этом сообщает «Коммерсант».

Издание поясняет, что основанием для этого послужил тот факт, что бенефициар компании Петр Ходыкин — гражданин не только России, но и Федерации Сент-Китс и Невис.

Генпрокуратура РФ утверждала, что для участия в стратегическом предприятии иностранного резидента необходимо разрешение правительства России. В данном случае его получено не было.

«Коммерсант» назвал «Родные поля» крупнейшим национальным экспортером зерна, он осуществляет деятельность в порту Азов и лидирует по перевалке в нем сыпучих грузов.

Активы компании включают собственный флот (11 морских судов), железнодорожный подвижной состав, грузовой терминал и более 200 объектов сопутствующей инфраструктуры. Ее капитализация превышает 58 миллиардов рублей, а ежегодная выручка — 299 миллиардов.

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