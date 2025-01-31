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Задержанных из-за убийства «поджигателя Корана» отпустили

00:59 901

Прокурор, ведущий дело об убийстве организатора акций с сожжением Корана в Швеции Салвана Момики, принял решение отпустить пятерых подозреваемых, задержанных в рамках расследования. Об этом сообщает прокуратура.

Салван Момика

«Подозрения в совершении преступления ослабли, и я больше не вижу причин держать людей под стражей», - заявил возглавляющий предварительное расследование старший прокурор Расмус Оман.

Подозрения не сняты полностью, следователи продолжают выяснять, что произошло и кто стоит за преступлением, отмечается в пресс-релизе.

38-летний беженец из Ирака Салван Момика, устроивший несколько раз акции с сожжением священной книги мусульман Корана, был убит вечером в среду в квартире дома во время прямой трансляции в TikTok. Смотревший трансляцию свидетель сообщил полиции, что видел, как Момика вышел на балкон, а вслед за этим раздалось несколько выстрелов. Четверо подозреваемых были задержаны в квартире рядом с местом убийства, пятого арестовали в пять часов утра после просмотра полицией записей с видеокамер, где видно, как этот человек уезжает с места преступления на машине.

30 января Стокгольмский окружной суд должен был вынести приговор в отношении Момики по статье «возбуждение ненависти по национальному признаку». Ему инкриминировались четыре эпизода с сожжением Корана в четырех местах Стокгольма летом 2023 года.

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