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Трамп сам решит, останутся ли американцы в Сирии

01:23 360

Президент США Дональд Трамп «оставляет за собой право» изучить возможность вывода американских войск из Сирии.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Вчера президенту был задан этот вопрос, и он ответил на него. Как главнокомандующий Вооруженными силами США он оставляет за собой право пересмотреть дислокацию войск за рубежом в любой момент», - сказала Левитт на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос, рассматривает ли Трамп возможность вывода войск из Сирии.

Ее также спросили, обсуждается ли в настоящее время эта тема, на что представитель Белого дома ответила утвердительно.

В четверг Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что администрация США примет решение относительно возможности вывода американских войск из арабской республики. Как сообщила ранее гостелерадиокомпания Kan, американские чиновники высокого ранга дали понять израильским представителям, что Трамп заинтересован в выводе американских солдат, остающихся на сирийской территории.

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