«Хезболла» проведет похороны Хасана Насраллы

Похороны бывшего генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы, убитого израильскими ВВС в сентябре прошлого года в пригороде Бейрута, состоятся 23 февраля.

Об этом сообщает саудовский телеканал «Аль-Хадат» со ссылкой на собственные источники.

Ранее «Хезболла» заявляла, что тело Хасана Насраллы временно похоронено в секретном месте, а официальная торжественная церемония похорон состоится «когда это станет возможным».

Jerusalem Post пишет, что в этот же день состоятся также похороны преемника Насраллы Хашема Сафиеддина, убитого в октябре израильскими военными.