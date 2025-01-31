Россияне дважды захватили село в Харьковской области

В Харьковской области Украины россияне снова взяли под свой контроль населенный пункт Новомлинск.

Об этом сообщил информационный OSINT-проект DeepState в пятницу, 31 января.

Ранее это село уже находилось под оккупацией. В декабре 2024 года DeepState писал, что Силы обороны Украины освободили Новомлинск. Но теперь, по последней информации, россияне вновь вернули населенный пункт под свой контроль.

Ранее сообщалось, что россияне захватили Новоандреевку в Донецкой области, а также продвинулись вблизи ряда других населенных пунктов.