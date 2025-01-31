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У Украины новые беспилотники: несут 250-килограммовые авиабомбы

02:17 279

Командование Сил беспилотных систем (СБС) Украины официально подтвердило применение нового малогабаритного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Дрон способен нести 250-килограммовую авиабомбу и преодолевать расстояние до 2000 километров с возможностью возврата на базу.

Новый беспилотник является легкомоторным самолётом, который после сброса 250-килограммовой авиабомбы способен возвращаться.

«Это уникальная разработка, меняющая правила игры на поле боя. Российская пропаганда постоянно заявляет о «сбивании» подобных бортов, но взрывы на объектах ВПК, НПЗ и складах боеприпасов говорят о другом», — отметили в СБС.

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