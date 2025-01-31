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«Будет что-то значительное»: Трамп анонсировал разговор с Путиным

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «ведет очень серьезное обсуждение» с Россией по поводу завершения ее войны с Украиной.

«Мы будем говорить и, возможно, сделаем что-то, что будет очень значительным. Мы хотим закончить эту войну. Эта война никогда не началась бы, если бы я был президентом»,— вновь заявил Трамп.

Президент заявил, что США «очень серьезно обсуждают» вопрос завершения войны. Журналисты уточнили, ведутся ли эти обсуждения с Россией. «Да, с Россией»,— сказал Трамп.

Подробностей он не привел. Накануне Трамп не стал комментировать своих возможных контактов с Путиным, но отметил, что в этом направлении «дела идут хорошо».

30 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин и Дональд Трамп пока не созванивались. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков 31 января сообщал, что по поводу переговоров «сдвигов нет».

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