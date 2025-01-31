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Трамп готовит «наказание» для Евросоюза

03:04 620

Президент США Дональд Трамп намерен наложить пошлины на продукцию из стран ЕС.

Об этом он заявил в пятницу, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Введу ли я пошлины в отношении ЕС? Вы хотите честный ответ или политический ответ? Совершенно точно… Европейский союз обращается с нами так ужасно», - заявил он.

«Они не берут наши автомобили. Они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию. Они, по сути, почти ничего не берут. У нас огромный дефицит с ЕС. Так что мы сделаем что-то очень существенное применительно к ЕС», - добавил он.

Трамп 20 января пригрозил странам ЕС введением торговых пошлин, если они не начнут закупать больше американских нефти и газа.

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