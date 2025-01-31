У Буданова опровергли фейк российских пропагандистов

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов опроверг информацию российских пропагандистов о якобы пребывании главы ГУР МО Кирилла Буданова в одесской гостинице «Бристоль», потерпевшей разрушения от российского ракетного удара РФ.

«Нет, конечно, Кирилла Буданова не было в одесской гостинице «Бристоль»… Не было начальника ГУР и в других исторических сооружениях в центре города, в центре, который должен быть под защитой ЮНЕСКО», - написал Юсов на своей странице в Facebook.

Ранее российские пропагандистские ресурсы распространили информацию о том, что в момент удара Россией по Одессе в гостинице «Бристоль» якобы мог находиться Кирилл Буданов.