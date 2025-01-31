У Америки есть «надежный план» по Украине

Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог рассчитывает на достижение определенного прогресса по российско-украинской войне в ближайшие 100 дней.

«Я бы хотел сказать, что речь идет о месяцах, а не о годах. Мне хотелось бы верить, что мы сможем достичь чего-то в краткосрочной перспективе. Что я подразумеваю под «краткосрочной»? Я уже говорил об этом в одной из ваших программ, или, точнее, на Fox News - мне хотелось бы через 100 дней определить, где мы находимся: либо [на стадии] перемирия, либо [на стадии] прочного мира. И я считаю, что все здесь - это искусство достижения цели. Но это не должно быть похоже на то, что мы видели в Афганистане, где процесс растянулся на четыре года... Это должно быть краткосрочное решение для обеих сторон, но не только для них. Это выгодно для Соединенных Штатов, это выгодно для всего мира», - цитирует ТАСС Келлога.

Спецпосланник Трампа также утверждает, что у команды американского лидера есть надежный план для начала переговоров по Украине: «Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим.