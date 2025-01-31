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Новые взрывы в Одессе
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Новые взрывы в Одессе

Россия отважно воюет с многоэтажками

обновлено 12:24; видео; фото
12:24 2143

В результате атаки по жилому дому в Полтаве погибли 3 человека, еще 10 получили ранения, cообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Разрушен подъезд дома с 1 по 5 этажи, возник пожар. Повреждены соседние дома и 12 автомобилей.

Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 21 человека. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В Полтаве уже трое погибших и десять пострадавших после попадания по жилой многоэтажке. Минимум семь человек пострадали, среди них ребенок.

*** 10:57

Россияне ударили по жилой многоэтажке в Полтаве.  После ракетной атаки дом наполовину разрушен.

О погибших и пострадавших информации нет. На месте работают экстренные службы.

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