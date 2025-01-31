Россия отважно воюет с многоэтажками

В результате атаки по жилому дому в Полтаве погибли 3 человека, еще 10 получили ранения, cообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Разрушен подъезд дома с 1 по 5 этажи, возник пожар. Повреждены соседние дома и 12 автомобилей. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 21 человека. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В Полтаве уже трое погибших и десять пострадавших после попадания по жилой многоэтажке. Минимум семь человек пострадали, среди них ребенок. pic.twitter.com/4rjZHCtTiH — Newsfeed (@Newsfeed883920) February 1, 2025