Датчане боятся Америку, как Иран и КНДР

Когда Дональд Трамп заявил о своем намерении купить Гренландию, а сделал он это еще в первый президентский срок, к этому отнеслись как к не очень удачной шутке. Когда он это повторил перед своим вторым сроком, пошел уже нервный смешок: два раза уже как-то слишком. Но увлеченность Гренландией Трампа явно не отпускала, он даже умудрился поругаться по этому поводу с главой правительства Дании. Госсекретарь Марк Рубио в недавнем интервью подтвердил: желание президента заполучить Гренландию – не шутка.

Датчане и сами гренландцы пытаются убедить новое американское руководство, что ни о какой покупке речь идти не может. Но кто же им поверит? Известно же, что все хотят быть американцами, вон через мексиканскую границу какой поток валит, невозможно остановить. Так что не прикидывайтесь, называйте цену! Эта беспардонная настойчивость янки привела к тому, что датчане стали искренне опасаться Соединенных Штатов. Как показал недавний опрос YouGov, 46% граждан этой тихой мирной европейской страны считают США либо «очень большой», либо «достаточно большой угрозой». Это даже больше по их ощущениям, чем Северная Корея (44%) и Иран (40%). Россию, правда, обойти пока не удалось: 86% опрошенных датчан видят в стране Путина угрозу. Относительно продажи Гренландии Штатам 78% датчан сказали, что против этой идеи, при этом 72% демократично заявили, что решать самим гренландцам.