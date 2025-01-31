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Новые взрывы в Одессе
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Новые взрывы в Одессе

Датчане боятся Америку, как Иран и КНДР

новая реальность
Фарид Исаев, автор haqqin.az
11:04 1168

Когда Дональд Трамп заявил о своем намерении купить Гренландию, а сделал он это еще в первый президентский срок, к этому отнеслись как к не очень удачной шутке. Когда он это повторил перед своим вторым сроком, пошел уже нервный смешок: два раза уже как-то слишком. Но увлеченность Гренландией Трампа явно не отпускала, он даже умудрился поругаться по этому поводу с главой правительства Дании. Госсекретарь Марк Рубио в недавнем интервью подтвердил: желание президента заполучить Гренландию – не шутка.

Мир с ужасом понял - Трамп не шутит

Датчане и сами гренландцы пытаются убедить новое американское руководство, что ни о какой покупке речь идти не может. Но кто же им поверит? Известно же, что все хотят быть американцами, вон через мексиканскую границу какой поток валит, невозможно остановить. Так что не прикидывайтесь, называйте цену!

Эта беспардонная настойчивость янки привела к тому, что датчане стали искренне опасаться Соединенных Штатов. Как показал недавний опрос YouGov, 46% граждан этой тихой мирной европейской страны считают США либо «очень большой», либо «достаточно большой угрозой». Это даже больше по их ощущениям, чем Северная Корея (44%) и Иран (40%). Россию, правда, обойти пока не удалось: 86% опрошенных датчан видят в стране Путина угрозу.

Относительно продажи Гренландии Штатам 78% датчан сказали, что против этой идеи, при этом 72% демократично заявили, что решать самим гренландцам.

Тихие спокойные датчане боятся США больше, чем Северную Корею и Иран. Россию, правда, переплюнуть не удалось

В свою очередь гренландцы, это уже согласно опросу компании Verian, проведенному по заказу датской газеты Berlingske, подавляющим большинством в 85% отказываются становиться частью Америки. Лишь 6% были бы не против, 9% не имеют точки зрения.

Однако, судя по всему, Трамп будет упорствовать. Как говорит Рубио, это не вопрос приобретения новых земель, а вопрос безопасности. Но это по меньшей мере странно: ведь США и Дания члены Североатлантического союза. Что им мешает урегулировать вопросы безопасности в рамках НАТО? Нужно большее американское присутствие на острове? Да ради бога, сели, обсудили, построили новые базы, расширили старые.

Но Трамп так не любит, не умеет и не хочет. Он вообще не понимает и не принимает работу в больших союзах и коалициях. Ему нравится работать на двусторонней основе, такой торг ему понятен. В компании его папы Фреда и в его собственной решения всегда принимались единолично. Все эти консенсусы и согласования – для слабаков. А принципы и ценности выдумали негодяи, чтобы объегоривать других, не надо тут нам рассказывать, сами такие.

Соединенные Штаты давно не выглядели так дико, как в первые дни второго срока этого «стабильного гения». Состоявшийся неделю назад разговор американского президента с премьером Метте Федериксен, по отзывам тех, кто слышал их телефонную беседу, «прошел очень плохо». Она потом сказала, сообщив о солидарной поддержке со стороны глав других европейских государств, что отныне, очевидно, отношения европейских союзников с США будут строиться на несколько иной основе. Вопрос: на какой? На такой, что среди угроз для европейцев среди КНДР, Ирана и России появятся США?

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