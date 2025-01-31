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Новые взрывы в Одессе
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Новые взрывы в Одессе

ХАМАС освободил израильтян и взял с них обещание

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11:15 1414

Движение ХАМАС передало двух израильских заложников Красному Кресту, сейчас они направляются к военным, сообщают израильские телеграм-каналы.

Документы, подписанные заложниками, включают обязательство не возвращаться на службу в армию и не участвовать в войне с палестинцами и массовых убийствах женщин и детей, сообщили в ХАМАС.

ХАМАС освободил израильтян и взял с них обещание
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Россия отважно воюет с многоэтажками
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Трамп будет давить и на Россию, и на Украину
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10:28 1256
Новые болезненные санкции против России
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10:16 3162
Новые взрывы в Одессе
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03:33 11027
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Трамп готовит «наказание» для Евросоюза
03:04 4967
«Будет что-то значительное»: Трамп анонсировал разговор с Путиным
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02:24 5502
Стоимость хлеба останется прежней
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31 января 2025, 23:37 9115
Кандидат на пост главы разведки США допрошен: спрашивали про Асада, Путина и Сноудена, но умолчали о Карабахе
Кандидат на пост главы разведки США допрошен: спрашивали про Асада, Путина и Сноудена, но умолчали о Карабахе главное на этот час; все еще актуально
31 января 2025, 15:05 7187
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