ХАМАС освободил израильтян и взял с них обещание
11:15 1414
Движение ХАМАС передало двух израильских заложников Красному Кресту, сейчас они направляются к военным, сообщают израильские телеграм-каналы.
Документы, подписанные заложниками, включают обязательство не возвращаться на службу в армию и не участвовать в войне с палестинцами и массовых убийствах женщин и детей, сообщили в ХАМАС.
February 1, 2025
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