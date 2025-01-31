ХАМАС освободил израильтян и взял с них обещание

Движение ХАМАС передало двух израильских заложников Красному Кресту, сейчас они направляются к военным, сообщают израильские телеграм-каналы.

Документы, подписанные заложниками, включают обязательство не возвращаться на службу в армию и не участвовать в войне с палестинцами и массовых убийствах женщин и детей, сообщили в ХАМАС.