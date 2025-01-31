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Новые взрывы в Одессе
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Новые взрывы в Одессе

Армянская оппозиция пытается спровоцировать протесты в Ереване

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11:41 700

В Ереване проходит акция оппозиции против подорожания оплаты проезда в общественном транспорте столицы, пишут армянские СМИ.

К бойкоту жителей столицы призывают члены Совета старейшин Еревана от фракции «Мать Армения» и депутаты парламента от фракции «Айастан». К акции присоединился и бывший мэр Айк Марутян.

Члены Совета старейшин призывают граждан платить 100 драмов, заявляя, что это их конституционное право. Депутаты Гарник Даниелян и Тадевос Аветисян садятся в автобусы и беседуют с гражданами. Аветисян, извиняется перед водителем и говорит, что присоединяется к тысячам граждан и не будет платить 150 драмов.

Ранее сообщалось, что Совет старейшин Еревана 33 голосами «за» принял решение, по которому с 1 февраля цена за одну поездку выросла с 100 до 150 драмов (около 60 гяпиков), будут действовать и пакеты единой билетной системы.

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